Зокрема, йтиметься про завершення земельної реформи та децентралізацію.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав основні напрями роботи парламенту на новій сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної Ради.

"В цілому, чому б ми хотіли присвятити всю цю сесію, - це продовження наших фундаментальних реформ, завершення земельної реформи. Законопроект про відшкодування кредитів... Це, звичайно, децентралізація, внесення проекту змін до Конституції. Будемо просити президента через Конгрес місцевих регіональних влад узгодити цей текст остаточно із самоврядуванням", - зазначив Корнієнко.

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Також він відзначив необхідність розгляду законопроекту про накопичувальну пенсійну систему, стосовно якої, за його словами, очікується "серйозна дискусія".

"Багато планів, деолігархізація... Є плани щодо продовження наших реформ в оборонній сфері. Законопроект про Службу безпеки на цій сесії треба прийняти. І ще пакет інших заходів з нашого просування в реінтеграції в НАТО", - сказав депутат.

Крім того, Корнієнко закликав включити до порядку денного два законопроекти, які стосуються банківської реформи, а також звіт про роботу Тимчасової слідчої комісії щодо діяльності "Укрзалізниці".

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Автор: Таня Поляковська