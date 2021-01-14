Подорожчання яєць в Україні викликано трьома факторами, один з яких – тиск з боку НАБУ на одного з великих українських виробників, агрохолдинг «Авангард» бізнесмена Олега Бахматюка.

Подорожчання яєць, яке ми бачимо в торговельних мережах, зумовлено як мінімум трьома факторами.

Про це повідомила головний редактор порталу AgroPolit.com Наталія Білоусова в ефірі телеканалу OdesaLive, пишуть Українські новини.

Вона виділила три причини цього зростання: одну загальносвітову та дві внутрішні. «Загальна світова причина, яка штовхає вартість продовольства та харчів (в тому числі й на соціальні продукти як от м'ясо, цукор, соняшникова олія) – зменшення світового врожаю зернових і як наслідок – подорожчання комбікормів для тваринницьких підприємств. В Україні вона реалізується так: нещодавно була вже третя заява кількох тваринницьких асоціацій про те, що недоотримання врожаю призвело до зростання цін на зернові на 75-80% і відповідно – на корми для свиней та птиці на 45-50%. Комбікорми в структурі собівартості продукції тваринництва у середньому займають 65-70%, тому ми бачимо через це подорожчання виробництва. Тобто це перший фактор і в ньому ми як країна не унікальні, а йдемо в ногу зі світом», – пояснює вона.

Окрім цього, за словами Наталії Білоусової, є ще дві внутрішні причини зростання цін на яйця. Перша – підвищення мінімальних заробітних плат, подорожчання енергоносіїв, пояснює вона і додає, що це лягає у загальні виробничі затрати і збільшує собівартість яєць. Друга внутрішня причина криється у ситуації довкола найбільшого українського виробника яєць – компанії «Авангард» (у її власника, засновника Ukrlandfarming Олега Бахматюка, є відкритий конфлікт із НАБУ), який впливає на його роботу – закриття фабрик, зменшення кількості працюючих та спад виробництва, тобто пропозиція яєць від компанії об’єктивно за рік через нього зменшилась.

«Що це за фактор? Він полягає у тому, що близько 1,5 року тривають судові розбірки цієї компанії з НАБУ: ми бачимо, що через ці розбірки найбільший виробник яєць не може нормально функціонувати, кредитуватися. На сьогоднішній день компанія закрила 7 своїх фабрик і звільнила 3 500 працівників. Насправді це непроста ситуація: найбільший виробник виграв ряд судових справ, в той час у НАБУ своя позиція. Оця вся невирішеність ситуації призводить до того, що «Авангард» зменшує виробничі потужності – за рік вони скоротилися на 25%», – пояснює вона. За її словами, всі ці три фактори в тій чи іншій мірі і призводять до того, що ціни на яйця курячі зростають.

Нагадаємо, що акціонер агрохолдингу Олег Бахматюк раніше заявляв, що головною причиною тиску на його підприємства є особиста помста директора НАБУ Артема Ситника, який був визнаний судом винним у корупції і внесений до офіційного реєстру корупціонерів НАЗК. Головним свідком обвинувачення в суді був радник сестри Олега Бахматюка.

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Автор: УНІАН