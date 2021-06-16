Йдеться про виїзне засідання МФО "Турбаза" після парламентського засідання 2 липня.

Депутати зі «Слуги народу» під час засідання Ради листувалися з приводу організації виїзного засідання з розважальною програмою.

Плани на літо депутатів монобільшості вдалось розкрити фотокореспондентам з видання «Букви».

Журналісти кажуть, що таке листування відбувалося у чаті членів міжфракційного об’єднання «Турбаза». «Слуга» Дмитро Нальотов «запросив» й інших однопартійців, щоб обговорити деталі поїздки.

Йдеться про виїзне засідання МФО «Турбаза» після парламентського засідання 2 липня.

Нальотов написав, що у програмі – презентації, подорож на катері, катання на велосипедах і sup-бордах та шашлики.

Як передавав кореспондент УНІАН, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що позачергове засідання Верховної Ради на цей четвер не планується, проте такі засідання можуть відбутися наступного пленарного тижня (29 червня - 2 липня).

Днями заступник спікера Ради Руслан Стефанчук, а 17 червня – заступник глави «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявляли про можливість проведення позачергових засідань парламенту найближчим часом.

У вівторок, 15 червня, депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко зазначив, що депутати зібрали 150 підписів для проведення позачергового засідання, щоб розглянути звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США й НАТО.

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Автор: Яна Ставська