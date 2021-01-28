Також президент постановив заснувати премії для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів і гранти на навчання за кордоном.

Президент України Володимир Зеленський постановив заснувати стипендії учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з найвищиими результатами.

Про це йдеться в указі глави держави №27/2021 від 28 січня.

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Зокрема, Зеленський постановив заснувати стипендії президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати.

Також президент постановив заснувати премії для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів і гранти на навчання за кордоном.

У цьому зв'язку Кабінету міністрів України доручено в двомісячний строк розробити та затвердити порядки призначення та виплати стипендій, премій та грантів президента України у сфері освіти і передбачити в проектах законів про Державний бюджет України видатки на виплату стипендій, премій та грантів президента України у сфері освіти.

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Автор: Віталій Саєнко