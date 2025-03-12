Президент України нагадав про 30-денний режим тиші, який запропонували США.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що зараз треба зосередитися на перших кроках щодо перемир'я та напрацювання плану завершення війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на брифінгу.

Зокрема, у глави держави запитали, чи готовий він скасувати воєнний стан під час перемир'я і провести вибори.

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Зеленський зазначив, що сьогодні всім треба зосередитися на перших кроках, щоб було запроваджено режим тиші.

"Чи готові ми до припинення вогню, чи до тиші? Ми конкретно це зробили, і сказали "так". А питання: чи буде готова на це російська сторона? Друге: чи готові наші партнери до моніторингу технічного?", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що це дуже важливий аспект.

"Я відверто говорив, що вважаю - тишу в небі й на морі зрозуміло, як моніторити для нас. Але, якщо це тиша скрізь, розуміючи, з ким ми маємо справу, і маючи досвід минулих років, то тут потрібна технічна допомога. Партнери запевняють у цьому. І про це говорили сторони. Це дуже важливо", - заявив Зеленський.

Він пояснив, що після такого кроку може бути використана американська пропозиція, яка вчора була на порядку денному перемовин у Саудівській Аравії, а саме - 30-денний термін тиші, і щоб підготувати повністю план по закінченню війни. Йдеться про покроковий план із гарантіями безпеки для України.

"Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану, в будь-якому випадку, поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знято воєнний стан, і після зняття воєнного стану вибори відбуватимуться згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відкладати не буде", - підкреслив Зеленський.

Останні новини про скасування воєнного стану та вибори

Раніше УНІАН повідомляв, що в ЄС наполегливо радили Україні пом'якшити воєнний стан. За словами гендиректора Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення (NEAR), запровадження воєнного стану змінило низку раніше чинних демократичних процедур. Однак конкретикою він не поділився.

Крім того, стало відомо, чи обговорювали відставку Зеленського та вибори на переговорах у Джидді. Про це розповіла журналістка Fox News Нана Саджая з посиланням на поінформовані джерела, обізнані з перебігом переговорів.

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