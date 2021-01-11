Санду відвідає Україну 12 січня / фото REUTERS
У Києві завтра, 12 січня, відбудуться переговори президентів України та Молдови Володимира Зеленського та Майї Санду.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.
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«12 січня президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президентом Республіки Молдова Майєю Санду, яка перебуватиме в Україні з офіційним візитом», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за результатами перемовин глави держав підпишуть низку двосторонніх документів.
Новий президент Молдови Майя Санду
- Лідер партії «Дія і солідарність» (PAS) Майя Санду перемогла на виборах президента Молдови, що відбулися в листопаді.
- 24 грудня у Кишиневі в Палаці Республіки відбулася церемонія інавгурації нового президента Молдови.
- За словами Санду, свій перший закордонний візит на посаді глави держави вона запланувала здійснити в Україну в січні 2021 року.
- Управління державної охорони України попередило, що у Києві 12 січня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху у зв'язку з візитом президента Молдови.
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