Речниця Міністерстві інфраструктури Оксана Герасимова заперечила інформацію про ймовірне звільнення керівника відомства Владислава Криклія.

Читайте такожМіністр інфраструктури-фігурант кримінальної справи Криклій заявляє, що готовий до відставкиПро це пише Радіо Свобода.

«Це чутки, ми не коментуємо чутки. Дуже прикро, що це дає «Українська правда» з посиланням на чутки. І зазначає чомусь про одного міністра, не говорячи про інших. Міністр працює, треба багато працювати – самі бачите, яка ситуація в країні», – сказала Герасимова.