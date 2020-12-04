Відомий десерт прикрасить собою і звичайне чаювання, і святковий стіл.

Торт "Дамські пальчики" – ніжний десерт із заварних тістечок еклерів і сметанним кремом. Такий десерт буде доречним не лише для домашнього чаювання, а й чудовою окрасою святкового столу.

Торт "Дамські пальчики"

Для тіста

Борошно пшеничне - 100 г

Вода - 250 мл

Масло вершкове - 100 г

Сіль - пучка

Яйце куряче - 4 шт.

Для крему

Сметана - 1 л

Цукрова пудра - 200 г

Насамперед слід підготувати сметану, виливши її в застелений у 3-4 шари марлі друшляк, і відставити мінімум на 1 годину (краще на довше), щоб з неї стекла зайва сироватка.

Читайте такожШоколадно-арахісовий торт "Снікерс": як приготувати неймовірний смаколикПриготування заварного тіста. Воду довести до кипіння, додати дрібку солі, розчинити вершкове масло. Далі швидко додати все борошно і ретельно перемішати, не знімаючи з вогню до утворення тугої грудки.

Зняти з вогню, охолоджувати буквально пару хвилин. Вбити по одному всі 4 яйця. Після додавання кожного яйця, перемішувати до гладкості.

Застелити деко пергаментом, відкинути на нього в шаховому порядку смужки тіста однакового розміру. Це можна зробити за допомогою кондитерського мішка або щільного пакету зі зрізаним кінчиком.

Випікати 30 хвилин при 180-200°С, поклавши під низ деко з водою. Щоб перевірити готовність, вийняти одну смужку: якщо почне опадати, значить зовнішня оболонка не досить щільна й потрібно пекти далі.

Зняти з дека й охолодити.

Для крему збити міксером або занурювальним блендером сметану (спочатку на маленьких оборотах, а потім їх збільшити). У процесі збивання додати поступово цукрову пудру. Збивати треба не довше ніж 5 хвилин.

Збираємо торт в рознімній формі діаметром 24 см (можна взяти звичайну форму і застелити її харчовою плівкою, за допомогою якої легко можна буде торт вийняти).

На дно форми викласти 4 ст. л. крему, розрівняти лопаткою.

Кожен профітроль занурити в крем. Викласти їх щільно в форму, направляючи в один бік, щоб торт тримав форму. Другий шар укладати перпендикулярно першому.

Трохи крему (близько 3 ст. л.) відкласти для того, щоб потім обмазати боки. Решту крему вилити зверху й розрівняти.

Затягнути форму з тортом харчовою плівкою і відправити в холодильник на 3 години для застигання.

Перед тим, як зняти боковинку з рознімної форми, слід провести по краях ножем, щоб відокремити торт від боковинки. Зняти боковину й акуратно за допомогою лопатки перекласти торт на блюдо. Обмазати боки раніше відкладеним кремом. Прикрасити торт за власником смаком.

Торт "Дамські пальчики" зі згущеним молоком

Для тіста

Борошно пшеничне - 1,5 ст.

Масло вершкове - 150 г

Сіль - 0,5 ч. л.

Молоко - 1,5 ст.

Яйце куряче - 4-5 шт.

Для крему

Сметана (25%) - 400 г

Молоко згущене (варене) - 500 г

Для глазурі

Шоколад молочний - 50 г

Вершки - 1 ч. л.

Масло вершкове - 1 ч. л.

Для прикрашання

Горіхи лісові - 150 г

Приготування заварного тіста. Налити в каструльку молоко, додайте сіль і настругане вершкове масло. Довести до кипіння.

Всипати борошно. Прогрівати масу на слабкому вогні при постійному помішуванні.

Коли маса скачається в єдиний клубок і буде легко відділятися від країв каструлі, зняти каструлю з вогню. Дати тісту охолонути.

Ввести по одному яйцю, втираючи їх у тісто, і розмішати. Має вийти досить м'яке, не густе, але й не дуже рідке тісто.

Тісто можна викласти на деко за допомогою чайної ложки або ж скористатися кондитерським шприцом з насадкою маленького діаметру. Вичавлювати шприцом невеликі ковбаски і відрізати їх ножицями, змоченими у воді.

Відкидати заварні смужечки на достатній відстані один від одного.

Випікати при температурі 180-200°С до готовності, перші 20 хвилин не відчинити дверцята духовки, бо тісто може впасти.

Для крему слід змішати й збити згущене молоко зі сметаною.

Акуратно перемішати заварні заготовки з кремом.

Для глазурі розтопити шоколад, масло та вершки на водяній бані або в мікрохвильовій печі до досягнення однорідності – повинна вийти однорідна шоколадна маса, яка ллється.

Збираємо торт. Викладати заварні заготовки за бажанням – овалом, квадратом, колом. Те ж саме з висотою торта. Прикрасити шоколадом, горішками або на власний розсуд.

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Автор: УНІАН