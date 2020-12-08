Шоколадно-медові коржі у поєднанні із масляно-заварним кремом – від таких ласощів складно відмовитися!

Торт "Спартак" – один із найсмачніших і найулюбленіших десертів у багатьох ласунів. А все тому, що цей смаколик складається з шоколадно-медових коржів, перемащених масляно-заварним кремом. Він настільки ніжний, що можна їсти "губами"!

Торт "Спартак"

Для тіста

Борошно пшеничне - 300 г

Цукор - 1 ст.

Мед - 2 ст. л.

Масло вершкове - 100 г

Яйця - 2 шт.

Сода - 1,5 ч. л.

Розпушувач - 1 ч. л.

Какао порошок - 4 ст. л.

Для заварного крему

Яйця - 2 шт.

Борошно - 4 ст. л.

Молоко - 200 мл

Згущене молоко - 1 банка

Масло вершкове - 200 г

Для шоколадної глазурі

Чорний шоколад - 100 г

Вершки - 10-15% - 80 мл

Для змащення коржів

Вершки 10-15%

Збити яйця з цукром, додати мед та м'яке масло. Поставити суміш на водяну баню й помішувати вінчиком 7 хвилин. Додати в суміш соду і ще мішати до появи піни.

Читайте такожРозсипчасто-родзинковий кекс "Столичний": рецепт незабутньої випічкиДодати в масу розпушувач і какао, розмішати. Частинами просіяти борошно, весь час перемішувати. Має вийти м'яке тісто. Його слід помістити у холодильник на 1 годину, поклавши в целофановий пакет.

Приготування крему. У кухлику збити яйця, додати борошно та частину молока, добре розмішати. Поступово вливати решту молока.

Потім додати згущене молоко, поставити кухлик на вогонь і, не перестаючи мішати масу, заварити крем. Крем повинен вийти досить густим. Коли він охолоне до кімнатної температури, збити в комбайні вершкове масло, поступово вилити до нього весь заварний крем і збити все до однорідної консистенції.

Тісто розділити на 8 шматочків і кожен дуже тонко розкачати на пергаменті.

Випікати коржі у розігрітій до 180°С духовці близько 5 хвилин кожен. Підрізати коржі під один розмір. Обрізані шматочки зберегти для обсипання торта. Кожен корж змастити вершками.

Викладати коржі по черзі на тарілку, змащувати кожен вершками та заварним кремом. Також кремом змастити боки торта.

У кухлик влити вершки, нагріти й викласти шматочки шоколаду. Через хвилину розмішати шоколад у вершках до отримання глянцевої маси.

Змастити торт шоколадною глазур'ю зверху і з боків. Обсипати боки торта подрібненою крихтою, що залишилася від обрізки коржів. Прикрасити "Спартак" за бажанням і покласти його на ніч у холодильник, щоб просочився.

Торт "Спартак" з абрикосами

Для тіста

Борошно пшеничне - 280 г

Мед - 2 ст. л.

Яйце куряче - 2 шт.

Цукор - 160 г

Масло вершкове - 50 г

Сода - 1 ч. л.

Сік лимонний - 1 ст. л.

Сіль - дрібка

Какао-порошок - 2 ст. л.

Для крему

Вершки (жирністю від 33%) - 100 мл

Сметана (20%) - 400 г

Цукрова пудра - 3 ст. л.

Загущувач для вершків

Абрикос (консервований для прошарку) - 250 г

Для прикрашання

Мандарин - 1 шт.

Абрикос (консервований) - за смаком

Цукрова пудра - за смаком

Заздалегідь дістати з холодильника яйця, щоб були кімнатної температури.

У вогнетривкій посудині з'єднати масло, мед та цукор. Покласти на водяну баню хвилин на 10, цукор частково розтане.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравДалі по одному додавати яйця і швидко вмішувати у гарячу масу. Погасити соду лимонним соком, додати до яєчно-цукрової маси. Добре перемішати.

Просіяти борошно з какао, частинами додавати до ще гарячої маси. Вмішувати лопаткою. Тісто виходить дуже липким, але борошно краще не додавати. Накрити тісто харчовою плівкою і прибрати на півгодини у холодильник.

Пергамент присипати борошном, ложкою брати тісто та розкачувати на ньому тонкі коржі (тісто зверху теж присипати борошном, а також качалку). Намітити необхідний діаметр коржа, і наколоти тісто виделкою.

Випікати 5 хвилин за температури 200°С. Коржі будуть м'якими. Випікати також і обрізки, щоб подрібнити в крихту для обсипання торта. Повністю охолодити коржі.

Приготування крему. Холодні вершки і сметану змішати. Додати цукрову пудру за смаком і збивати міксером. Щойно маса почне густіти, додати загущувач вершків, і збивати ще до бажаної густини.

Половинки абрикосів розрізати вздовж навпіл.

Збираємо торт, чергуючи корж-крем-шар абрикосів. І так через один корж: з абрикосом, без абрикосів.

Залишками крему обмазати верх та боки торта, й обсипати подрібненими крихтами від коржа. Прибрати в холод просочитися мінімум на 3 години. Перед подачею прикрасити шматочками абрикоса, мандарином та цукровою пудрою.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН