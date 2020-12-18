Харчо - це національна страва грузинської кухні. Це густий гострий суп на яловичому бульйоні з додаванням сливового соусу ткемалі, рису і волоських горіхів. Ця ситна друга страва з багатим смаком швидко насичує на весь день. Суп харчо має високу калорійність, гостроту і жирність - це слід враховувати людям із захворюваннями шлунка і людям на дієті. Суп виходить дуже наваристим, пряним, смачним, зі смачною горіховою ноткою і часниковим ароматом.
Суп харчо
- Яловичина - 400 г.
- Часник - 1 головка.
- Морквина - 1 шт.
- Цибуля - 2 шт.
- Рис - 4 ст. л.
- Петрушка, кріп, кінза - 1 великий збірний пучок.
- Ткемалі - 0.5 склянки.
- Томатна паста - 2 ст. л.
- Хмелі-сунелі, сіль, чорний перець за смаком.
- Волоські горіхи (ядра) - 0.5 склянки.
У великій каструлі довести до кипіння 1.5 літра води. Варити яловичину цілим шматком на слабкому кипінні 1.5 - 2 години. Яловичину краще брати стару і на кісточці. Бульйон повинен вийти наваристим і "міцним". Яловичину витягнути з бульйону, видалити кістки і нарізати м'ясо. Покласти м'ясо назад в бульйон.
Читайте такожРум'яно-соковита качка на святковий стіл: як смачно запекти птицю у духовціМоркву і цибулю очистити. Цибулю нарізати тонкою соломкою, моркву - кубиками. Дрібно нарізати кінзу, петрушку і кріп. У бульйон покласти ткемалі - 1 ст. л. на літр супу. Додати томатну пасту. Дати бульйону закипіти і через 5 хвилин додати нарізану моркву, варити 10 хвилин. Потім додати цибулю і кип'ятити 30 хвилин. Покласти в суп рис і варити 10 хвилин.
Горіхи очистити від шкірки і перегородок. Злегка обсмажити на сухій сковороді, розтерти в ступці до однорідного стану і появи слідів горіхового масла. Часник також натерти з горіхом. Додати в суп горіхово-часникову заправку. Кип'ятити 15 хвилин. В самому кінці додати спеції, сіль і зелень. Варити 5 хвилин. Вимкнути вогонь і залишити суп на 10 хвилин. Після цього його можна розливати по тарілках.
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