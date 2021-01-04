Смачні рецепти страв на Різдво Христове.

Різдво Христове - це головне свято християн, яке має свої кулінарні традиції. На відміну від Нового року, коли заведено готувати найвишуканіші і дорогі страви, різдвяний стіл повинен бути простим і скромним. У цей день закінчується великий сорокаденний піст, тому на стіл можна подати будь-які м'ясні та молочні страви.

Салат з курки з маслинами і кукурудзою

Рукола - маленький пучок.

Салат-латук - маленький пучок.

Куряче філе 1 шт.

Помідори черрі - 100 г.

Грінки з білого хліба - 150 г.

Маслини без кісточок - 100 г.

Консервована кукурудза - 2 ст. л.

Заправка для салату Цезар.

Сир пармезан-50 г.

Куряче філе відварити, остудити і нарізати кубиком. Грінки нарізати кубиком. Маслини порізати кружечками. Салат і рукколу помити і обсушити. Викласти на тарілку салатні листя, потім кукурудзу, нарізані навпіл черрі, маслини, курку і грінки. Заправити салат заправкою і тертим пармезаном.

Закусочний рулет з лаваша

Рікотта - 150 г. (можна замінити фетою)

Бринза -100 р.

Журавлина в'ялена - 3 ст. л.

Петрушка свіжа - маленький пучок.

Лаваш тонкий - 1 шт.

Рікотту і бринзу розім'яти виделкою в тарілці. Додати рубану зелень і нарізану шматочками в'ялену журавлину, перемішати. Викласти масу на лаваш рівним шаром. Загорнути лаваш в рулет і нарізати на однакові порційні шматочки.

Рибний салат в тарталетках

Консервована форель - 200 г.

Рис довгозерний - 0.5 ст.

Цибуля-порей - 50 г.

Помідор - 1 шт.

Яблуко - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Кріп.

Тарталетки-8 штук.

Рис зварити до готовності в підсоленій воді. Дрібно нарізати помідор, цибулю-порей, зелень подрібнити, яблуко натерти на дрібній тертці. Форель розім'яти виделкою. З'єднати і перемішати всі інгредієнти. Наповнити салатом тарталетки і відразу подавати до столу.

М'ясо по-французьки з картоплею

М'якоть свинини-500 г.

Сир - 150 г.

Картопля - 5-6 шт.

Вершкове масло-50 г.

Цибуля - 1 шт.

Сіль, перець за смаком.

М'ясо нарізати на пластини, загорнути в плівку і відбити молотком з кожного боку. У форму для запікання на низ викласти половину м'яса, посолити і поперчити. Цибулю дрібно нарізати і покласти на м'ясо. Картоплю нарізати тонкими кружальцями. Покласти в форму половину картоплі. Зверху на картоплю викласти натерте на тертці масло. Потім викласти другу половину м'яса, посипати цибулею. Покласти другу частину картоплі. Посипати блюдо тертим сиром. Випікати 45 хвилин при 180 градусах.

М'ясний холодець

Свинина з кістками і хрящами - 1 кг.

Яловичина з кістками і хрящами - 700 г.

Курка з кістками і хрящами - 700 г.

Морква - 2 шт.

Корінь петрушки або селери - 1 шт.

Цибулина - 1 шт.

Лавровий лист - 4-5 шт.

Часник - 2 зубчики.

Сіль, перець чорний мелений.

Перець чорний горошком.

Яловичину, свинину і курку промити під водою, покласти в киплячу воду і варити на маленькому вогні 3 години. Моркву, часник, цибулю і корінь селери почистити і крупно нарізати, покласти в воду. Додати сіль, перець і лавровий лист. Варити ще 30 хвилин. Зняти каструлю з вогню, витягнути м'ясо і відокремити його від кісток. Викласти м'ясо в кілька лотків для холодцю. Залити м'ясо процідженими бульйоном. Залишити холодець на кілька годин охолонути, а потім поставити в холодильник на ніч.

Різдвяний кекс з сухофруктами і мандарином

Вершкове масло - 150 г.

Цукор - 125 г.

Яйця - 3 шт.

Борошно - 125 г.

Розпушувач - 1 ч. л.

Мандарини - 2 шт.

Сухофрукти - 150 г.

Апельсиновий лікер-2 ст. ложки.

Вершкове масло - 20 г.

Цукрова пудра.

Яєчний білок - 1 шт.

Цедра лимона.

Мандарини очистити від шкірки і розділити на часточки. Сухофрукти обмити і обсушити, на півгодини замочити в лікері. Масло розм'якшити при кімнатній температурі, додати цукор і збити міксером. У масу додати по одному яйцю і перемішувати. У сковороду покласти шматок масла і трохи цукру, обсмажити з двох сторін часточки мандарина. Додати суміш сухофруктів в лікері в сковороду і томити, поки алкоголь повністю не випарується. Залишити сухофрукти з мандаринами остигати і додати їх в тісто. Форму для кексу змастити маслом і присипати борошном. Викладіть тісто в форму. Випікайте 40 хвилин при 180 градусах. Зверху посипати пудрою і прикрасити.

Різдвяне печиво з цукатами і горіхом

Масло вершкове - 125 г.

Цукор - 150 г.

Жовток яєчний - 2 шт.

Борошно-225 г.

Ванілін - 1 ст. ложка.

Цукати - 100 г.

Ізюм-50 г.

Мигдаль - 10 г.

Масло збити з цукром до легкості. Додати жовтки і ще раз перемішати. Просіяти половину борошна і ще раз перемішати. Горіхи дрібно порубати ножем і змішати з сухофруктами і родзинками, перемішати з борошном, що залишилося. Змішати тісто з борошном і сухофруктами, замісити і скачати в трубочку. Загорнути в харчову плівку на 3 години і покласти в холодильник. Нарізати тісто кружечками товщиною приблизно 1 см. Деко для запікання застелити папером, викласти печиво. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Узвар із сухофруктів

Суміш сухофруктів - 500 г.

Вода-6 л.

Мед натуральний - за смаком.

Сухофрукти на 3 хвилини залити теплою водою. Перекласти в друшляк і промити під проточною водою. Налити воду у велику каструлю, довести до кипіння і вкинути сухофрукти. Не накриваючи каструлю кришкою, повторно довести воду до кипіння і відразу ж прибрати каструлю з вогню. Залишити узвар настоятися на 5 годин, закутавши каструлю в рушник. За бажанням додати в напій мед, щоб зробити його солодше.

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Автор: Катерина Пулатова