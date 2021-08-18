Яблука у меді запечені в мікрохвильовці – найпопулярніший рецепт серед українських господинь.

Печені яблука віддавна є традиційним українським десертом, адже рецепт не є складним і не б’є по гаманцю. Вправні господині знають, як приготувати печені яблука, не витративши ані копійки, оскільки інгредієнтами можуть стати усі знайдені удома сухофрукти та взятий у бабусі мед.

Печені яблука не тільки корисні, а й дієтичні. Ця страва завжди є у пісному меню всіх християн – жоден різдвяний стіл не обходиться без них.

Як запекти яблука

Читайте такожП’яна вишня: класичний рецепт улюбленого торта

Для цього вам знадобиться чотири великих яблука, 50 г родзинок, два інжири, два фініки, три столові ложки горіхів, 1 чайна ложка кориці і щіпка меленого імбиру та мед або кленовий сироп для яблук у клярі.

Родзинки та інжир на 20 хвилин залити теплою водою, обсушити і порізати. Подрібнити горіхи з фініками, змішати з родзинками, інжиром та корицею. З яблук вийняти серцевину, та зубочисткою наколоти їх щоб при запіканні не лопнула шкірка.

Нафарширувати щільно яблука отриманою начинкою і загорнути кожне яблуко у фольгу, залишивши зверху невеличкий отвір. Запікати 30 хвилин при температурі 180 ºС. Перед подачею на стіл можна їх полити медом або кленовим сиропом.

Читайте такожАроматно-апетитне сирне печиво: як приготувати ніжну домашню випічку

Як запекти яблука у мікрохвильовці

Яблука у меді запечені в мікрохвильовці – найпопулярніший і найзручніший рецепт, коли часу стояти за духовкою немає.

Вам знадобиться: два великих яблука, 2 столові ложки гречаного меду. 40 г чорносливу, 40 г родзинки.

Спершу обріжте на яблуках верхівки та серединки так, аби яблука нагадували кошики. Кожен плід треба проколоти зубочисткою. Тим часом, змішайте з медом заздалегідь помиті родзинки і чорнослив.

Заповніть начинкою яблука, накрийте верхівками і поставте у спеціальну глибоку тарілку для мікрохвильовки. Готуйте під кришкою на високій потужності хвилин 6-7.

Автор: Диана Беловодская