Такі салати смачні як у теплому, так і в холодному вигляді.

Печінка дуже поживний і корисний продукт, який приносить у будь-яку страву унікальний смаковий відтінок. Приготовлені з курячою печінкою салати дуже смачні й ситні. Вони смакують як у теплому, так і в холодному вигляді.

Салат із курячою печінкою шарами

Печінка куряча - 150 г

Картопля - 1 шт.

Огірок маринований - 1 шт.

Морква по-корейськи - 100 г

Сир твердий - 50 г

Яйця варені - 2 шт.

Сіль, перець - за смаком

Майонез - за смаком

Картоплю, яйця та печінку зварити до готовності. Печінку варити у підсоленій воді.

Читайте такожСоковита й ароматна буженина: як смачно запекти свинину в духовціОстиглу картоплю почистити й натерти на тертці. Тарілку, на якій буд формуватися салат, можна застелити салатним листям. Поставити по центру тарілки кільце і викласти картоплю першим шаром, трохи посолити. Зверху змастити майонезом.

Варену курячу печінку натерти на тертці. Викласти її поверх картоплі, поперчити та нанести майонез.

Третім шаром викласти корейську моркву. Якщо смужки моркви занадто довгі, то можна їх нарізати дрібніше. Зверху нанести майонез.

Маринований огірок нарізати дрібними кубиками. Викласти його поверх моркви, змастити майонезом. Натерти на тертці яйця, викласти їх поверх огірків, нанести майонез.

Останнім шаром викласти натертий на тертці твердий сир. Акуратно зняти кільце й можна подавати салат до столу.

Салат із печінкою й грибами

Куряча печінка - 200 г

Печериці - 100 г

Цибулина - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Маринований огірок - 1-2 шт.

Куряче яйце - 1-2 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Сіль - 1/2 ч. л.

Чорний мелений перець - 1/5 ч. л.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Огірок нарізати соломкою або кубиками. Курячі яйця зварити "круто" у підсоленій воді. Остудити їх, почистити і нарізати кубиками, відправити у салатник до маринованих огірків.

Печериці помити, розрізати кожен гриб на 4-5 частин, посмажити на слабкому вогні до готовності, підсоливши. Дати грибам трохи охолонути і перекласти в салатник.

Охолоджену або розморожену курячу печінку ретельно промити, дати стекти зайвій воді. Обрізати все зайве, великі шматочки розрізати на декілька частин.

Розігріти олію для смаження на сковороді. Обсмажити шматочки печінки на середньому вогні хвилин 7-10. Можна підсолити. Дати печінці охолонути.

Цибулю та моркву порізати соломкою або смужками.

На невеликій кількості олії обсмажити овочі до м'якості, помішуючи, хвилин 7-10. Потім перекласти їх у салатник.

Заправити салат майонезом. Перед подачею можна прикрасити його свіжою зеленню.

Теплий салат із курячою печінкою і грушею

Куряча печінка - 400 г

Груші міцні - 2 шт.

Родзинки - 50 г

Салатний мікс - 200 г

Вершкова та оливкова олія

Сік 1 апельсина

Насіння зіри - 1 ч. л.

Цукор - 1 ч. л.

Сіль, мелений чорний перець

Видалити у курячої печінки жилки, розрізати кожну на 2 частини.

Нагріти в глибокій сковороді суміш оливкової і вершкового олії, додати зіру і курячу печінку. Прикрити зім'ятої фольгою й обсмажувати приблизно по 3 хвилини з кожного боку. Зняти з вогню і дати печінці дійти до готовності.

Очистити груші й нарізати шматочками товщиною 2 см. У чистій сковороді розігріти масло з цукром та сіллю. Обсмажити груші й родзинки до золотистого кольору, перекласти їх на тарілку.

Розкласти листя салату по тарілках. Далі викласти печінку та груші з родзинками. У сковороду, де смажилася печінка, влити апельсиновий сік, посолити, довести до кипіння, додати оливкову олію й перемішати. Полити салат цією заправкою. Відразу ж подавати салат.

Салат з курячою печінкою та квасолею

Квасоля червона - 150 г

Куряча печінка - 150 г

Цибуля -1 шт.

Морква - 0,5 шт.

Петрушка - за смаком

Часник - 1 зубчик

Майонез - 70 г

Сіль, перець - за смаком

Рослинна олія - 3 ст. л.

Червону квасолю замочити на ніч у холодній воді. Вранці злити з неї воду, перекласти квасолю в каструлю, залити чистою водою й покласти на вогонь. Варити квасолю під кришкою на середньому вогні до м'якості приблизно 1,5 години.

Читайте такожСмачний салат із морепродуктами: рецепти оригінальної стравиКурячу печінку помити, обсушити й нарізати невеликими шматочками. Розігріти на сковороді трішки олії. Викласти нарізану печінку, посолити і поперчити. Обсмажувати, помішуючи, на сильному вогні до утворення піджареної скоринки, приблизно 5-6 хвилин.

Обсмажену курячу печінку перекласти на паперові рушники, щоб стекла зайва олія.

Цибулю та моркву очистити і промити. Цибулю нарізати півкільцями, моркву – великою соломкою. Обсмажити цибулю і моркву на олії, що залишилася після печінки, помішуючи впродовж 4 хвилин.

Перекласти курячу печінку в глибокий салатник, додати відварену червону квасолю, подрібнену петрушку, дрібно нарізаний часник, остиглі цибулю та моркву. Заправити салат майонезом, посолити, поперчити і перемішати.

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Автор: УНІАН