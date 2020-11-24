Приготовлена в такий спосіб картопелька виходить м'якою, ніжною та неймовірно ароматною.

Картопля – смачна та ситна страва. Її приготування в мультиварці вигідно відрізнятиметься відсутністю постійного контролю за процесом готування. А результат лише порадує – картопелька завжди виходить м'якою, ніжною і неймовірно ароматною.

Фарширована картопля в мультиварці

Картопля - 10-12 шт. (середнього розміру)

Фарш (свинячий, яловичий або курячий) - 200 г

Морква - 1 шт.

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Часник - 1 зубчик

Томатна паста - 1 ст. л.

Олія - 2 ст. л.

Вода - 0,5 ст.

Сіль - за смаком

Кріп - за смаком

Овочі почистити та помити. Цибулю і часник дрібно порубати, додати у фарш. Перемішати й посолити за смаком.

Читайте такожСмачні равіолі: як приготувати ароматно-апетитну стравуКартоплини трохи підрізати з одного краю, щоб вони були стійкими. Зробити поглиблення для фаршу за допомогою зворотного боку чайної ложки або ножем.

Викласти картоплю в чашу мультиварки. Трохи посолити. Наповнити картоплю фаршем.

На сковороді в олії обсмажити терту моркву, потім додати томатний соус і посічену зелень. Обсмажувати, помішуючи, 1 хвилину. Потім влити воду, тушкувати ще 1-2 хвилини.

Залити картоплю цією підсмажкою. Ввімкнути мультиварку на режим "Суп" або "Випічка" на 35-40 хвилин.

Картопля з куркою в сметані

Картопля - 1 кг

Курка - 0,5 шт.

Сметана - 3-4 ст. л.

Сіль - 1 ч. л.

Приправа для картоплі - 1 ч. л.

Олія - 2-3 ст. л.

Курку нарізати порційними шматками. Перекласти їх у чашу мультиварки. Додати олію та посолити.

Виставити режим "Смаження" й увімкнути мультиварку на 10 хвилин.

Картоплю очистити, вимити і нарізати. Викласти її в мультиварку, посипати приправою. Додати сметану. Все перемішати.

Вибрати в меню режим "Тушкування" й увімкнути мультиварку на 40 хвилин.

Картопля по-селянськи у мультиварці

Картопля - 800 г

Сіль - 1 ч. л.

Сухі спеції й ароматні трави - 1 ч. л.

Соняшникова олія - 5 ст. л.

Вода - 100 мл

Картоплю ретельно вимити, адже вона не буде чиститися. Порізати на великі шматочки або на 4 частини, залежно від розмірів бульб.

Зубчики часнику почистити, зелень промити в холодній проточній воді. Дрібно посікти або вичавити через прес.

Картоплю посипати сіллю, спеціями та ароматними травами. Полити олією. Чашу мультиварки змастити вершковим маслом і викласти підготовлену картоплю.

Увімкнути режим "Смаження" на 12 хвилин, не закриваючи кришку мультиварки. Кілька разів перемішати картоплю, щоб вона присмажилася з усіх боків.

Потім додати часник. Влити півсклянки води й закрити мультиварку кришкою. Вибрати режим "Тушкування" або "Каша". Встановити час - 13 хвилин.

Тим часом дрібно нарізати кріп. Після сигналу мультиварки випустити пар і підняти кришку. Розкласти готову картоплю по тарілках, посипати подрібненим кропом або іншою зеленню.

Картопляна запіканка з фаршем у мультиварці

Картопля - 700 г

Фарш м'ясний - 400 г

Твердий сир - 80 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Для заливки

Сметана (20-30% жирності) - 200 г

Яйця - 1 шт.

Суміш трав - 5 г

Сіль - 0,5 ч. л.

Насамперед слід заздалегідь вийняти з холодильника всі необхідні продукти, щоб вони були кімнатної температури.

Читайте такожСоковито, смачно, ароматно: рецепти апетитної піци з грибамиЯйце збити вінчиком до однорідності. Додати сметану, прованські трави та сіль. Усе ретельно перемішати до однорідності.

Картоплю очистити й нарізати не надто товстими кружечками. Сир натерти на великій або середній тертці.

На дно змащеної олією чаші мультиварки викласти половину кружечків картоплі. Дно мультиварки має бути повністю покрито картоплею і бажано в два шари. Між кружечками не повинно бути просвітів. Картоплю трохи посолити й поперчити.

Зверху рівномірно розподілити весь фарш. Полити його половиною сметанною суміші для заливки.

Викласти на фарш решту кружечків картоплі. Залити картоплю рештою сметанної суміші. Зверху посипати все тертим сиром.

Покласти чашу із запіканкою в мультиварку. Виставити режим "Випічка" на 1 годину. Залежно від мультиварки часу може знадобитися більше або менше. Все залежить і від температури запікання. Щоб отримати хрустку сирну скоринку, температуру треба збільшити до 160°С.

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Автор: УНІАН