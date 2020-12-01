Бургер - це ситна, смачна і часто не дуже корисна їжа, популярна в різних мережах фастфуду. Апетитна яловича котлета в ніжній булочці завоювала любов усього світу. Щоб зробити цю страву більш корисною, можна приготувати її вдома з простих доступних продуктів. Склад домашнього бургера вам буде точно відомий, а смак не поступається страві відомої мережі фастфуду. Булочки для бургера можна спекти в духовці, проте набагато простіше купити готові бургерні булочки в супермаркеті. Котлета для бургера містить тільки фарш, інші добавки на зразок хліба і яєць протипоказані.
Класичний рецепт американського бургера
- Булочки для гамбургера - 4 шт.
- Свинина - 150 г.
- Яловичина - 150 г.
- Яловичий жир - 1 ст. л.
- Плавлений сир чеддер в плівці - 4 шт.
- Мариновані корнішони або невеликі огірки - 5-6 шт.
- Солодкий фіолетовий лук - 1 шт.
- Помідор - 1 шт.
- Салат-латук - 8 шт.
Для соусу:
- Майонез - 3 ст. л.
- Гірчиця в зернах - 1 ч. л.
- Щіпка солі.
- Червоний солодкий перець - 0,5 ч. л.
- Цукор - 1 ч. л.
- Дрібно нарізані мариновані огірки - 1 ст. л.
- Гранульований часник - щіпка.
- Маринад огірковий - 4 ст. л.
Читайте такожСвяткові салати з крабовими паличками: оригінальні і смачні рецептиБулочку для бургера розрізати уздовж на 3 частини: низ, середину і верхівку. Кожну частину булочки злегка обсмажити на сухій сковороді. М'ясо подрібнити в м'ясорубці. Якщо м'ясо недостатньо жирне, додати трохи яловичого жиру і теж подрібнити його м'ясорубкою. У фарш додати сіль, перець, солодку суху паприку. Добре вимісити фарш до однорідності. Зробити круглі котлети діаметром як булочка для бургера і товщиною 1 см.
Котлети обсмажити на сухій сковороді 3-4 хвилини з кожного боку. Для соусу змішати зазначені в рецепті інгредієнти. Соус повинен бути пряним і кислуватим. Помідор, цибулю і огірки нарізати на тонкі кружечки. Сир чеддер нарізати тонкими пластинками. Всі зрізи булочки змастити соусом, на середню булочку викласти цибулю і огірки, 3 кружечки помідора і лист салату, накрити верхівкою. На нижню частину булочки покласти котлету, сир, накрити другою частиною бургера.
Домашній бургер з курячої котлети
- Булочка для бургера - 5 шт.
- Курячий фарш - 500 г.
- Панірувальні сухарі - 50 г.
- Помідори - 1 шт.
- Мариновані огірки - 2 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Рослинна олія - 3 ст. л.
- Листя салату - 100 г.
Листя салату вимити і обсушити, булочки розрізати навпіл. Лук, помідор і огірки нарізати кружечками. Курячий фарш посолити і поперчити, вимісити руками і сформувати 5 однакових круглих плоских котлет діаметром як булочки. Обваляти котлети в панірувальних сухарях і обсмажити на рослинній олії з двох сторін. На нижню частину булочки викласти лист салату, потім кілька кілець цибулі, котлету, помідор і огірок, зверху ще один лист салату і верхню частину булочки. Скріпити бургер шпажкою.
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