Бургер можна приготувати вдома з котлети і готових булочок.

Бургер - це ситна, смачна і часто не дуже корисна їжа, популярна в різних мережах фастфуду. Апетитна яловича котлета в ніжній булочці завоювала любов усього світу. Щоб зробити цю страву більш корисною, можна приготувати її вдома з простих доступних продуктів. Склад домашнього бургера вам буде точно відомий, а смак не поступається страві відомої мережі фастфуду. Булочки для бургера можна спекти в духовці, проте набагато простіше купити готові бургерні булочки в супермаркеті. Котлета для бургера містить тільки фарш, інші добавки на зразок хліба і яєць протипоказані.

Класичний рецепт американського бургера

Булочки для гамбургера - 4 шт.

Свинина - 150 г.

Яловичина - 150 г.

Яловичий жир - 1 ст. л.

Плавлений сир чеддер в плівці - 4 шт.

Мариновані корнішони або невеликі огірки - 5-6 шт.

Солодкий фіолетовий лук - 1 шт.

Помідор - 1 шт.

Салат-латук - 8 шт.

Для соусу:

Майонез - 3 ст. л.

Гірчиця в зернах - 1 ч. л.

Щіпка солі.

Червоний солодкий перець - 0,5 ч. л.

Цукор - 1 ч. л.

Дрібно нарізані мариновані огірки - 1 ст. л.

Гранульований часник - щіпка.

Маринад огірковий - 4 ст. л.

Читайте такожСвяткові салати з крабовими паличками: оригінальні і смачні рецептиБулочку для бургера розрізати уздовж на 3 частини: низ, середину і верхівку. Кожну частину булочки злегка обсмажити на сухій сковороді. М'ясо подрібнити в м'ясорубці. Якщо м'ясо недостатньо жирне, додати трохи яловичого жиру і теж подрібнити його м'ясорубкою. У фарш додати сіль, перець, солодку суху паприку. Добре вимісити фарш до однорідності. Зробити круглі котлети діаметром як булочка для бургера і товщиною 1 см.

Котлети обсмажити на сухій сковороді 3-4 хвилини з кожного боку. Для соусу змішати зазначені в рецепті інгредієнти. Соус повинен бути пряним і кислуватим. Помідор, цибулю і огірки нарізати на тонкі кружечки. Сир чеддер нарізати тонкими пластинками. Всі зрізи булочки змастити соусом, на середню булочку викласти цибулю і огірки, 3 кружечки помідора і лист салату, накрити верхівкою. На нижню частину булочки покласти котлету, сир, накрити другою частиною бургера.

Домашній бургер з курячої котлети

Булочка для бургера - 5 шт.

Курячий фарш - 500 г.

Панірувальні сухарі - 50 г.

Помідори - 1 шт.

Мариновані огірки - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Рослинна олія - 3 ст. л.

Листя салату - 100 г.

Листя салату вимити і обсушити, булочки розрізати навпіл. Лук, помідор і огірки нарізати кружечками. Курячий фарш посолити і поперчити, вимісити руками і сформувати 5 однакових круглих плоских котлет діаметром як булочки. Обваляти котлети в панірувальних сухарях і обсмажити на рослинній олії з двох сторін. На нижню частину булочки викласти лист салату, потім кілька кілець цибулі, котлету, помідор і огірок, зверху ще один лист салату і верхню частину булочки. Скріпити бургер шпажкою.

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Автор: Катерина Пулатова