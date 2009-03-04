Суд зупинив СБУ в Нафтогазі

Шевченківський райсуд столиці призупинив слідчі дії щодо кримінальної справи, порушеної СБУ проти керівництва НАК Нафтогазу. Про це повідомив член БЮТ Андрій Портнов.

Також, за його словами, цим же рішенням передбачено призупинення слідчих дій щодо співробітника енергетичної митниці Тараса Шепітька, затриманого вночі з вівторка на середу.

"Таким чином з цієї хвилини усі зайві люди, які не працюють в НАК "Нафтогазі", повинні залишити його в найкоротші терміни. Тарас Шепітько має бути звільнений з ізолятору тимчасового утримання", - наголосив Портнов.

При цьому він додав, що заступник голови СБУ Валерій Хорошковский, а також інші особи, причетні до блокування "Нафтогазу" "в масках із з автоматами", будуть притягнені до відповідальності.

Як відомо, в середу вдень слідчі СБУ з кількома представниками групи Альфа потрапили до будівлі Нафтогазу для виїмки документі у справі про заволодіння службовими особами "Нафтогазу" за попередньою змовою 6,3 млрд кубометрів транзитного газу.

Раніше СБУ арештувало начальника відділу енергетичної митниці державної митної служби Тараса Шепітька.

Виступаючи перед депутатами в середу, перший заступник голови СБУ Валерій Хорошковський звинуватив керівництво уряду в незаконних оборудках з газом.

В свою чергу Нафтогаз наголошує на законності своїх дій, повідомляє "Українська правда".