Спроби відібрати газ у «РосУкрЕнерго» можуть призвести до величезних штрафів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що спроби відібрати газ у компанії «РосУкрЕнерго» можуть призвести до величезних міжнародних штрафів.

Про це він сказав у своєму виступі на телепрограмі “Свобода на Інтері”.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що будь-яке рішення в державі має прийматись на основі закону, і неважливо про що йде мова - про газ чи підприємство.

Він нагадав, що нещодавно велися розмови про реприватизацію більш як трьох тис. підприємств, «щоб протриматись до осені». «Мені це нагадує дійсно початок 30-х років», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що для розвитку економіки держава має забезпечити комфортні умови для інвесторів, а реприватизація може мати негативний результат.

«Політика зазіхання - це дуже поганий приклад іншим, як не ходити в Україну. Якщо в тебе сьогодні можуть забрати завод, завтра - газ. Потім ставлю багато крапочок. Шановні, так дійдуть до того, що заберуть земельну ділянку - чи 30 соток, чи 20 соток - є партійна доцільність», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що Служба безпеки, Генеральна прокуратура бачать порушення законів, вони мають всі підстави порушувати кримінальні справи і проводити слідчі дії, потім суд має ці матеріали справи розглянути і визначитись хто правий – держава або інша сторона.

«А якщо сьогодні судом вже виносяться рішення закрити слідчі дії, то в мене виникає запитання: так як же ми збираємось боротися з корупцією, якщо не можна слідство провести, якщо ці матеріали не можна дати в суд, щоб суд визначив, хто правий, хто ні?», - сказав Президент.

Він висловив нерозуміння того, як можна закривати справу під час проведення досудового слідства.

Також глава держави висловив нерозуміння, чому парламентська слідча комісія не може отримати жодних документів «по цим газовим махінаціям».

«Рішення цього питання повинно знаходитись виключно в законній площині, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура - це єдині органи, які володіють правом кримінального переслідування від імені держави», - сказав Президент, додавши, що коли хтось говорить про те, що хтось прикриває діяльність СБУ, то «та людина, яка говорить про корупцію, найбільше замішана в цій корупції».

В.ЮЩЕНКО порадив журналістам провести незалежне розслідування і з’ясувати правду. «І тоді у нас буде право сказати, хто в цій державі є вор, хто робить ті політичні спекуляції і махінації, які приведуть країну до колосальних міжнародних штрафів, тому що чинити так із чиєюсь власністю антизаконно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня слідче управління СБУ порушило кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становщем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Його звільнили з-під варти 5 березня.

4 березня в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ у присутності бійців спецпідрозділу “Альфа” проводили слідчі дії в рамках розслідування вищезазначеної кримінальної справи.

Виконуючий обов`язки голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив ухвалу про порушення кримінальної справи в Шевченківському райсуді столиці, який своєю ухвалою припинив слідчі дії і призначив судове засідання за скаргою на 17 березня.

Увечері 4 березня прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу (який знаходиться в українських підземних газосховищах).

Сьогодні, 6 березня, перший заступник голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що справа, порушена за фактом заволодіння посадовцями НАК транзитним газом, розслідується спецслужбою, оскільки через здійснені операції з газом можуть бути пред’явлені претензії до держави Україна.

”Компанія RosUkrEnergo – швейцарська компанія, хто б що не говорив про засновників, про прізвища. Це швейцарська компанія, яка однозначно веде вже на сьогоднішній день декілька судових справ проти НАК ”Нафтогаз України”, проти держави, можливо, не знаю”, - зазначив перший заступник голови СБУ.