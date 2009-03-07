МВС веде зовнішнє спостереження за співробітниками СБУ?

Перший заступник голови Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що працівники органів внутрішніх справ і податкової міліції ведуть зовнішнє спостереження за співробітниками СБУ.

Про це він сказав під час телепрограми “Свобода на Інтері”.

Він пов`язує спостереження з проведенням СБУ слідчих дій у кримінальній справі проти посадовців НАК «Нафтогаз України», що проводяться в офісі компанії.

«Наші співробітники за собою бачать наружку міліції, податкової поліції. Я ставлю питання: що це таке? Це означає, що силові структури починають боротися між собою або вже розбіглися по різних політичних квартирах і застосовують силу, виходячи з того, керівник якого відомства чим займається», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Крім того, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ підкреслив, що дії СБУ були направлені лише на те, щоб одержати документи для слідства.

Він зазначив, що на сьогоднішній день СБУ вдалося одержати лише деякі митні декларації й неповний комплект газових контрактів. «Ми не змогли відповісти на два головні питання – як пройшов перехід права власності (на газ) і як змінився режим транзиту на режим імпорту», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

При цьому він звернувся до уряду і НАК «Нафтогаз» із проханням добровільно передати необхідні слідству документи для встановлення законності передачі у власність НАК 11 млрд. кубометрів газу, що належить компанії «РосУкрЕнерго».

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що якщо документи будуть передані, то СБУ більше не зробить жодного «силового кроку».

«Але також хочу запевнити, що в СБУ завжди знайдуться сили для того, щоб здобути ці документи, й ми обов`язково доб`ємося мети», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня слідче управління СБУ порушило кримінальну справу за фактом заволодіння чужим майном, а саме – більш ніж 6 млрд. кубометрів природного газу на суму 7 млрд. 500 млн. грн. шляхом зловживання службовими особами НАК «Нафтогаз України» своїм службовим становщем. У рамках справи було затримано заступника начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тараса ШЕПІТЬКА. Його звільнили з-під варти 6 березня.

4 березня в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ у присутності бійців спецпідрозділу “Альфа” проводили слідчі дії в рамках розслідування вищезазначеної кримінальної справи.

Виконуючий обов`язки голови правління НАК Ігор ДІДЕНКО оскаржив ухвалу про порушення кримінальної справи в Шевченківському райсуді столиці, який своєю ухвалою припинив слідчі дії і призначив судове засідання за скаргою на 17 березня.

Увечері 4 березня прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» наслідком боротьби за 11 млрд. кубометрів газу (який знаходиться в українських підземних газосховищах).

У свою чергу В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Енергетична регіональна митниця Державної митної служби, розмитнивши 6,3 млрд. кубометрів газу, «фактично легалізувала краденный транзитний газ». За його словами, Кабінет міністрів вважає цей газ власністю держави, а компанія «РосУкрЕнерго» – своєю.