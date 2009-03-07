“Бютівці”уже хочуть звільнити Наливайченка

До парламенту внесено проект постанови “Про Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу звільнення В.НАЛИВАЙЧЕНКА з посади голови Служби безпеки України”.

Про це УНІАН повідомив один з авторів проекту постанови Святослав ОЛІЙНИК (БЮТ).

Крім нього, авторами проекту також є Андрій ПОРТНОВ, Володимир ПИЛИПЕНКО, Валерій ПИСАРЕНКО.

У проекті постанови міститься звернення до Президента України з пропозицією внести на розгляд парламенту подання на звільнення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з посади голови СБУ “у зв’язку з численними фактами порушення вимог чинного законодавства та зловживанням наданими повноваженнями”.

С.ОЛІЙНИК наголосив, що рішення коаліції і фракції БЮТ про підтримку кандидатури В.НАЛИВАЙЧЕНКА під час голосування у ВР “є помилковим”.

За його словами, “діяльність В.НАЛИВАЙЧЕНКА ми вже бачили як в.о.керівника СБУ, і тоді СБУ не захищала державні інтереси”.

“Пан НАЛИВАЙЧЕНКО показав себе як непрофесіонал”, - заявив С.ОЛІЙНИК.

На його переконання, “вірити, що він діятиме відповідно до Конституції України та законодавства України, не можна”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, Верховна Рада України за поданням Президента призначила В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ. За ухвалення відповідної постанови проголосувало 230 народних депутатів із 438, зареєстрованих у сесійній залі, зокрема, 149 депутатів від фракції БЮТ, 61 - від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та 20 - від фракції Блоку Литвина.