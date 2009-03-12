Законодавчі документи ЄС відкриють для суспільства

Європарламент вважає, що всі законодавчі документи у Європейському Союзі мають бути відкритими для суспільства.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Майкла КЕШМЕНА (група соціалістичних партій, Велика Британія), схваленій 11 березня на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

За це рішення проголосували 439 депутатів, проти – 200, утрималися – 57.

Депутати, зокрема, висловили переконання у тому, що всі документи, які є законодавчими, не повинні утримуватися у секреті від громадян з процедурних мотивів.

При цьому Європарламент вважає за необхідне створити спеціальний веб-сайт, на якому всі документи, що мають на меті зміни до законодавства чи створення нового законодавства, були б доступними для громадськості. Це має стосуватися підготовчих документів, оцінок наслідків запровадження нового законодавства, юридичних висновків до законодавчих пропозицій тощо.

Депутати також визначили, які документи можуть відноситися до обмежених у використанні у Євросоюзі та секретних документів Євросоюзу. До такого роду документів депутати віднесли документи, розкриття яких може завдати шкоди інтересам ЄС або окремих країн-членів. При цьому термін секретності не повинен перевищувати 30 років, крім випадків, коли розголошення документів може зашкодити приватному життю окремих громадян.

У доповіді депутати також висловилися за створення міжінституційного реєстру лобістів з оприлюдненням прізвищ, посад та функцій представників лобістських організацій.

Доповіддю передбачається внесення змін до регулювання ЄС від 2001 року про доступ до документів.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту підтримав проект доповіді 17 лютого цього року.