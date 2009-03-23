Скасовано ухвалу про заборону оприлюднення результатів виборів на Луганщині

Колегія суду міста Ровеньки Луганської області скасувала свою ухвалу про заборону оприлюднювати результати дострокових виборів селищного голови Дзержинського після того як взяла самовідвід у повному складі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови – керівник секретаріату Луганської обласної організації Народної партії Дмитро МОНАСТИРСЬКИЙ.

За його словами, 20 березня суд міста Ровеньки мав розглянути позов кандидата від Народної партії на посаду селищного голови на позачергових виборах у Дзержинському В’ячеслава КРАВЧЕНКА, в якому він оскаржує результати виборів.

Д.МОНАСТИРСЬКИЙ стверджує, що замість цього колегія суддів взяла самовідвід у повному складі, а потім винесла ухвалу, якою скасувала рішення про забезпечення позову В.КРАВЧЕНКА щодо заборони територіальній виборчий комісії оприлюднювати результати виборів до розгляду позову.

Доки в.о. голови суду Євген КУЛИГІН призначав інший склад колегії та визначав дату засідання суду, відбулась позачергова сесія селищної ради, на якій голова територіальної комісії оприлюднив результати виборів, заявив Д.МОНАСТИРСЬКИЙ.

Засідання суду за позовом В.КРАВЧЕНКА призначено на 9.30 23 березня.

Як повідомляв УНІАН, у селищі Дзержинське на позачергових виборах голови 15 березня перемогла кандидат від Партії регіонів Валентина ЧЕРЕДНИЧЕНКО, яку мали виключити з виборчих списків за рішенням суду, оскільки її кандидатуру було висунуто міською організацією Партії регіонів, на що організація, згідно з чинним законодавством, не мала права. Позов про виключення В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО зі списку також подавав В.КРАВЧЕНКО.

Рішення суду про зняття кандидатури В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО з виборів йому видали у п’ятницю, 13 березня, лише о 22.00.

За інформацією Луганської обласної організації Народної партії, у суботу зранку секретар територіальної виборчої комісії відмовився прийняти рішення суду, про що було складено відповідний акт. Голова територіальної виборчої комісії чотири дні був відсутнім на робочому місці. З цього приводу кандидат Народної партії звертався до суду, який ухвалив рішення про примусову доставку голови ТВК на робоче місце.

У день голосування голова ТВК сам не лише вчасно з’явився на роботі, але й отримав рішення суду про виключення з виборчих списків В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО, але не виконав його, і В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО залишилася у виборчих списках.

З огляду на це В.КРАВЧЕНКО оскаржив результати виборів. Судове засідання за його позовом було призначено на 20 березня.