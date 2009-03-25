У Ющенка визнали, що в Україні “зникає” мільярд кубів транзитного газу?

Представник Секретаріату Президента, уповноважений з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський фактично визнав... справедливість претензій Москви щодо того, що на території України щороку “зникає” близько мільярда кубометрів транзитного газу. Таке “одкровення” пролунало у прямому ефірі програми “Шустер live” на ТРК Україна, коли Соколовський намагався переконати аудиторію у тому, що модернізація української газотранспортної системи за рахунок європейських кредитів є дуже вигідним проектом. У тому числі й для Росії.

Почав Соколовський з констатування фактів: “сьогодні є факт, що українська ГТС є базовим елементом газопостачання Європи, і це визнала Європа, міжнародні фінансові інституції. Україна – само собою. І що цю систему треба вдосконалювати. Удосконалювати для взаємного інтересу. І українського, і європейського, і російського. Я наголошую: і російського. Тому що від того, наскільки добра буде наша ГТС, наскільки модерна, залежать напряму і російські прибутки”. Тут Соколовський нагадав, що “самі росіяни вчора абсолютно коректно сказали, що в Україні губиться, за їх оцінками, приблизно один мільярд кубометрів природного газу. Це втрати, якщо перерахувати на гроші, порядку 400 і більше мільйонів доларів на рік, - підкреслив представник СП - Якщо наша система буде покращена, тобто про жодні втрати не будемо говорити, для Росії це додаткових 400 і більше мільйонів доларів на рік. Хіба це погано? Добре. Для нас це добре, тому що ми вже позбудемося всяких підозр, що хтось нас всередині чи зовні звинувачує у зникненні газу, чого нема, як відомо. Для Європи це добре, бо є стабільний надійний постачальник газу, на який можна покладатися і розраховувати. Усім плюс. Справді успіх”.