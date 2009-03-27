На Волині жінка вбила двомісячне немовля своїх сусідів

Волинській області жінка вбила двомісячне немовля своїх сусідів.

Трагедія сталася 26 березня у селі Широка Горохівського району, повідомили сьогодні у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області.

Як з’ясували судмедексперти, двомісячний хлопчик помер внаслідок завданих тілесних ушкоджень. Правоохоронці встановили, що вбивство скоїла 49-річна жителька села Широка, яка мешкає поряд з будинком, де сталося лихо.

Триває розслідування причин трагедії.