До суду направлено кримінальні справи стосовно посадовців „Укравтодору”

Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України направило до суду для розгляду по суті дві кримінальні справи стосовно директора дочірнього підприємства „Київський облавтодор” та головного інженера дочірнього підприємства „Сумський облавтодор” ВАТ ДАК „Автомобільні дороги України”

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Посадовці обвинувачуються у службовій недбалості (ч.2 ст.367 Кримінального кодексу), допущеній при підписанні у жовтні 2004 року актів виконаних робіт з підприємством „Укрінвопромінвест” на проведення оцінки протипожежного стану і обстеження системи охорони праці, внаслідок чого вказаним державним підприємствам спричинені прямі матеріальні збитки на суму відповідно 2,5 і 1,75 млн. грн.