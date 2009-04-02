Київрада задовольнила протест прокуратури

Київська міська рада задовольнила протест прокуратури Києва на попереднє рішення міськради про систему розміщення малих архітектурних форм столиці та оформлення відповідної дозвільної документації.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 109 з 116 присутніх в залі депутатів Київради.

Водночас, як зазначив заступник Київського міського голосив, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, всі погоджуються з тим, в тому числі й підприємці, що має бути прийнятий новий порядок розміщення тимчасових споруд та система отримання дозволів.

За його інформацією, відбулася низка зустрічей з підприємцями, і за їх участю міською владою було підготовлено новий проект рішення, який буде запропоновано до розгляду в Київраді.

Цей новий проект рішення був презентований сьогодні на сесії виконуючим обов’язки першого заступника голови КМДА Денисом БАССОМ. Від підкреслив, що профільними комісіями Київради, підприємцями, представниками Кабінету міністрів був проведений аналіз законодавчих актів щодо розміщення МАФів і в результаті було запропоновано усунути низку виявлених недоліків. За словами Д.БАССА, в першу чергу це стосується єдиного оператора по розміщенню тимчасових споруд – Київського інвестиційного агентства. Новим проектом передбачено замінити цього оператора на іншого, а саме – підрозділ Інституту генплану розвитку Києва.

Також, за його інформацією, пропонується збільшити термін дії дозволу на роботу МАФу з одного до десяти років, і цей дозвіл буде видаватися підприємцям безкоштовно. Сама споруда МАФу буде залишатись у власності підприємця. Крім того, новий проект рішення дозволяє розміщення тимчасових споруд у червоних лініях, оскільки частина з тимчасових споруд вже давно діє на цих територіях.

Д.БАСС поінформував, що погоджено з підприємцями нові типові форми МАФів. Також дійшли згоди у питанні щодо необхідності розробки комплексної схеми розміщення МАФів, відповідно до якої надаватимуться дозволи на їх встановлення та роботу. Д.БАСС також розповів, що буде зменшено кількість органів міського підпорядкування, що здійснюють контроль та перевірку діяльності підприємців у тимчасових спорудах.

У залі Київради сьогодні присутня також голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Оксана ПРОДАН. За інформацією О.ДОВГОГО, Кабінет міністрів також напрацював проект рішення Київради про розміщення та діяльність МАФів, і, за його словами, цей документ на 90% співпадає з проектом, що пропонує КМДА.

Новий проект рішення пропонується до кінця підготувати, вивчити на всіх комісіях Київради і прийняти на наступному засіданні сесії.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого прокуратура столиці опротестувала рішення Київради № 657/657 «Про розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у місті Києві» від 27 листопада 2008 р., згідно з яким повноваження з розміщення тимчасових споруд – так званих МАФів – передано єдиному оператору – комунальному підприємству “Київське інвестиційне агентство”.

Прокурорська перевірка засвідчила, що рішення Київради не лише порушує вимоги земельного законодавства щодо порядку розпорядження землями територіальної громади, а й не погоджено з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва в місті Києві.