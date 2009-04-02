Київрада скасувала запровадження платного в’їзду автомашин у столицю

Київська міська рада задовольнила протест заступника прокурора Києва від 24 лютого 2009 року на рішення міськради від 22 січня цього року «Про затвердження комплексу заходів, спрямованих на удосконалення організації дорожнього руху та поліпшення екологічного стану Києва».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосувало 107 з 119 депутатів Київської міської ради.

Таким чином, депутати відмінили своє попереднє рішення про в’їзд до міста, прийняте у січні цього року.

Депутати погодились, що висунуті прокуратурою зауваження є обгрунтованими.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Київська міська рада затвердила введення збору з транзитного транспорту на в`їздах у Київ.

28 лютого прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ заявив про прокурорські протести на найбільш одіозні рішення мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«Протести є. Винесені вони практично на вже прийняті й навіть тільки задекларовані рішення Київради. Мені важко зараз сказати - 19 або 15, проте всі найодіозніші рішення й наміри влади нами опротестовано», - заявив Є.БЛАЖІВСЬКИЙ. Прокурор уточнив: «Це стосується тарифів, малих архітектурних форм, Бюро ритуальних послуг, транспортного збору за в`їзд до Києва, за в`їзд на кладовища столиці, введення платних медичних послуг, платних шкільних гуртків тощо».