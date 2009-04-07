В Чернівцях створять реєстр недобросовісних учасників торгів

Чернівецька міська рада затвердила «Положення про порядок формування Реєстру недобросовісних учасників торгів у м. Чернівцях».

Як заявив кореспондентові УНІАН депутат міської ради Володимир БЕШЛЕЙ, згаданий реєстр - це своєрідна інформаційна база, яка «міститиме відомості про недобросовісних учасників торгів та виконавців”. Доступ до цієї бази даних матимуть всі бажаючі, адже реєстр буде розміщуватися на веб-сайті міської ради та публікуватиметься в міській муніципальній газеті.

За його словами, аналогічних «чорних списків» немає в жодному іншому обласному центрі, тож цей документ, за його словами «є ноу-хау в галузі місцевого нормативного регулювання».

«Ще рік тому схожий реєстр недобросовісних учасників діяв на державному рівні, однак його було скасовано під час внесення останніх змін до тендерного законодавства. Тому місцеві депутати в Чернівцях практично одностайно вирішили його реанімувати на місцевому рівні», - додав В.БЕШЛЕЙ.

Він також озвучив думку керівництва департаменту житлово-комунального господарства міської ради, яке вважає першими претендентами на включення до «Реєстру недобросовісних підрядників» практично усі дорожні організації, які виконували ремонтні роботи на дорогах міста останніми роками.

«Я переконаний, що «чорний список» дасть підстави для переосмислення загарбницької політики тих комерційних структур, які з року в рік надають чернівчанам неякісні товари та послуги за кошти територіальної громади. Реєстр – сито для відсіювання організацій, які себе дискредитували перед громадою. Люди мають право знати про такі структури», - зазначив В.БЕШЛЕЙ.

Згідно з рішенням депутатів, міська рада ініціюватиме позбавлення ліцензій та дозволів на надання відповідних послуг щодо тих організацій, які включенні до реєстру. Крім цього, розпорядникам бюджетних коштів заборонено здійснювати закупівлі за державні кошти у тих організацій, що потрапили до реєстру недобросовісних учасників торгів.