Вибори селищного голови Дзержинська визнано недійсними

Свердловський місцевий суд в Луганській області визнав позачергові вибори 15 березня селищного голови Дзержинська такими, що не відбулися.

Про це УНІАН повідомив заступник голови Луганської обласної організації Народної партії Дмитро МОНАСТИРСЬКИЙ.

За його даними, відповідне рішення суд виніс сьогодні близько першої години ночі.

Також, стверджує Д.МОНАСТИРСЬКИЙ, суд визнав дії ТВК з організації і проведення голосування незаконними. Не законними визнано і протоколи комісії про підсумки голосування та про визначення переможця виборів.

У селищі Дзержинське Луганської області на позачергових виборах 15 березня перемогла кандидат від Партії регіонів Валентина ЧЕРЕДНИЧЕНКО, реєстрацію якої суд 13 березня визнав незаконною. Водночас голова ТВК рішення суду не виконав, і В.ЧЕРЕДНИЧЕНКО залишилася в списку кандидатів. Другим за результатами голосування на виборах було визнано кандидата, якого підтримувала Народна партія, Костянтина КРАВЧЕНКА, який 18 березня оскаржив у Ровеньківському суді рішення ТВК про встановлення результатів голосування. Судовий розгляд тривав три тижні. Скаргу К.КРАВЧЕНКА розглядали і у Ровеньках, і у Донецьку і, врешті-решт, у Свердловську. Вчорашнє засідання розпочалося о 14.30.