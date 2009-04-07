Оніщук хоче дискусію щодо внесення змін у Конституцію до виборів

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК наголошує на необхідності політичної дискусії щодо внесення змін до Конституції до проведення парламентських та президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами міністра, для нього важливо, щоб була оновлена система організації української влади. Проте, наголосив М.ОНІЩУК, це можливо зробити лише у конституційний спосіб, зокрема, через ухвалення відповідних рішень парламентом.

Міністр зазначив, що зараз необхідна дискусія щодо того, які саме конституційні зміни необхідні. За його словами, представники різних політичних сил мають зібратися й обговорити президентські пропозиції з цього питання.

На думку М.ОНІЩУКА, якщо така дискусія відбудеться, то парламент зможе наблизитись до ухвалення конституційних змін.

При цьому міністр підкреслив, що надзвичайно важливо, аби така політична дискусія була проведена до парламентських і президентських виборів. Інакше, за його словами, наступні 5 років уся система державної влади працюватиме за старими правилами. На його думку, наступні вибори мають відбутися вже на основі нової Конституції.

Разом з цим, М.ОНІЩУК додав, що «дорога тут непроста, і поки що налаштування (на внесення змін до Конституції – УНІАН) не проглядається».