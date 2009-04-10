У Полтаві пасажир випав із маршрутки і загинув

15:32, 10 квітня 2009
Право
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Слідство відновлює картину

Полтава. 10 квітня. УНІАН. Вчора о 16.50 в Полтаві на вул. Жовтневій під час руху маршрутного таксі ГАЗ-32213 із салону випав пасажир.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди Головного управління МНС в Полтавській області, маршрутка почала рухатися і біля палацу ”Листопад” чоловік намагався вийти під час руху. Унаслідок ДТП пасажир дістав смертельну травму.

Зараз слідство з`ясовує особу потерпілого і відновлює картину трагедії.

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