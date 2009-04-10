Невідомий розбив скло в дверях Секретаріату Президента

Сьогодні увечері невідомий чоловік розбив чотири скла у дверях центрального входу в будівлю Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами представників правоохоронних органів, які знаходилися біля Секретаріату Президента, інцидент стався близько 18.00.

Чоловіка, який розбив скло, затримано.

Між тим співробітники Секретаріату Президента, які були очевидцями інциденту, зазначили, що ця людина “з ознаками психічного розладу”.

У Печерському райуправлінні міліції Києва повідомили УНІАН, що цей чоловік віком близько 20 років намагався сьогодні потрапити на прийом до Секретаріату Президента. Однак це йому не вдалося, після цього він вдався до таких протиправних дій.

Наразі з ним працюють співробітники столичної міліції.