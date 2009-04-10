УБОЗ затримав за хабарництво посадовця Державної служби туризму
15:53, 10 квітня 2009Право
0 0
5 тис. грн. за надання ліцензії
Співробітники столичного УБОЗу при отриманні хабара у сумі 5 тис. грн. затримали начальника одного з управлінь Державної служби туризму.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.
Як зазначили у ЦГЗ, ці кошти посадовець вимагав за надання ліцензії на право займатися туристичним бізнесом.
Встановлено ще чотири факти отримання ним хабарів. Перевірка триває.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter