УБОЗ затримав за хабарництво посадовця Державної служби туризму

Співробітники столичного УБОЗу при отриманні хабара у сумі 5 тис. грн. затримали начальника одного з управлінь Державної служби туризму.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.

Як зазначили у ЦГЗ, ці кошти посадовець вимагав за надання ліцензії на право займатися туристичним бізнесом.

Встановлено ще чотири факти отримання ним хабарів. Перевірка триває.