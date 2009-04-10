Мін‘юст пропонує зобов‘язати БТІ працювати за єдиними правилами

Міністерство юстиції пропонує зобов‘язати усі бюро технічної інвентаризації країни видавати витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно, а також оформляти свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна тільки на спеціальних бланках встановленого зразка.

Відповідний проект наказу Міністерства юстиції “Про впорядкування відносин щодо видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформлення свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна на спеціальних бланках” розміщено на сайті Мін’юсту (www.minjust.gov.ua) для надання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, розробка проекту наказу пояснюється необхідністю створення належних гарантій та захисту прав фізичних та юридичних осіб при оформленні, реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна та одержанні інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно. Це, у свою чергу, надасть можливість завершити формування Міністерством юстиції інформаційної бази даних для створення системи державної реєстрації прав власності на нерухоме майно за допомогою електронного Реєстру.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту, витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно та свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виконані з 1 жовтня 2002 року не на спеціальному бланку, є недійсними. Це визначено наказом Міністерства юстиції від 7 лютого 2002 року № 7/5.

Разом з тим бюро технічної інвентаризації, які з технологічних або організаційних причин не підключені до електронного Реєстру прав власності на нерухоме майно, здійснюють видачу довідок-характеристик, реєстраційних посвідчень та оформлення свідоцтв про право власності, не використовуючи спеціальні бланки.

За даними Мін’юсту, наявність такої ситуації справляє негативний вплив, в першу чергу, на власників нерухомого майна, в частині забезпечення належного рівня захисту їх прав та законних інтересів, гарантованих Конституцією України.

Також ситуація не сприяє завершенню формування Міністерством юстиції інформаційної бази Реєстру прав власності на нерухоме майно, необхідної для створення системи державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, зазначили в прес-службі.

Проектом наказу передбачається внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства юстиції, що спрямовані на встановлення вимоги щодо використання підприємствами бюро технічної інвентаризації з 1 серпня 2009 року тільки спеціальних бланків встановленого зразка при видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно та оформленні свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна.