Начальник відділу земресурсів на Донеччині погорів на хабарництві

У Донецькій області викрито начальника відділу земельних ресурсів міськвиконкому, яка отримала 200 дол. хабара.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, чиновниця вимагала та отримала хабар від місцевого мешканця за сприяння останньому у виділенні земельної ділянки площею 0,1 га. Задокументовано ще 10 фактів отримання правопорушницею хабарів на загальну суму понад 10 тис. грн.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).