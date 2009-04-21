Ющенко вимагає висновків про використання коштів на подолання повені

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від Генеральної прокуратури чітких пояснень щодо використання Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони коштів, виділених на подолання наслідків минулорічної повені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді в Івано-Франківській ОДА з питань стану реалізації заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року на території Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей.

«Прикро, що деякі міністерства, починаючи з Міністерства внутрішніх справ України, де виділені кошти на ліквідацію наслідків стихії направлені не за цільовим призначенням», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Зокрема, зазначив він, МВС значні кошти виділило на проведення капітального ремонту службових приміщень, перекриття дахів, заміни підлоги і вікон на тих об’єктах, які “до стихії не мають ніякого відношення”.

Також, наголосив В.ЮЩЕНКО, «прикро, що Міністерство оборони України дало заявку на 50 млн. грн. і не змогло їх використати». За його словами, Міністерство оборони з цієї суми використало лише 1/5 коштів.

«Очевидно, мова йде про непродуману заявку міністерства», - сказав він.

При цьому Президент вимагає від генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА дати «чіткі, ясні і публічні висновки щодо цих міністерств».

Як повідомлялося, за даними прес-служби Президента України, Міністерство внутрішніх справ України із загальної суми коштів 10 млн. грн., отриманих з резервного фонду держбюджету для проведення заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, витратило, зокрема, 1,7 млн. грн. на проведення ремонтів у власних адміністративних приміщеннях, 5 млн. грн. – на придбання легкового автотранспорту, 727 тис. грн. переказано Головному управлінні МВС України в Одеській області на заходи, що не стосувалися ліквідації наслідків стихійного лиха.

Між тим у МВС 17 квітня запевнили, що всі видатки, надані на ліквідацію повені в західних областях України, здійснювалися на законних підставах.