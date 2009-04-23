Попереджено спробу відчуження земельної ділянки у Печерському районі Києва

Прокуратура столиці запобігла незаконній спробі відчуження земельної ділянки у Печерському районі Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у вересні 2008 року прокуратура столиці звернулася до господарського суду м. Києва з позовом в інтересах Київської міської ради до Київського національного університету технологій та дизайну, ТОВ «Мідорі Хаус», ТОВ «Авіста», про визнання недійсними інвестиційних договорів на проведення будівництва, за якими фактично мало відбутись відчуження державного майна, а саме: земельної ділянки по вул. Немировича-Данченка, 2 у м. Києві площею 13 099 кв. м, яка належить Київському національному університету технологій та дизайну на підставі рішення Київської міської ради №1109/2519 від 28.12.2004.

Рішенням господарського суду м. Києва від 10.12.2008 у задоволенні позову прокуратури міста Києва відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням суду першої інстанції, прокуратура міста звернулась із апеляційним поданням, яке постановою Київського апеляційного господарського суду від 16 квітня 2009 р. задоволено, незаконне рішення скасовано та позов прокуратури міста Києва задоволено в повному обсязі.

При цьому судом апеляційної інстанції визнано обґрунтованими доводи прокуратури, що протягом 2006-2008 років керівництвом Київського національного університету технологій та дизайну укладалися незаконні інвестиційні договори, за якими ТОВ «Авіста», а згодом ТОВ «Мідорі Хаус», зобов’язувалося здійснити фінансування та будівництво житлового комплексу з паркінгом, вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, інженерними мережами, який за розподільчим балансом належатиме інвестору.

Зокрема, за зазначеними договорами навчальним закладом, як замовником, передавались дві земельні ділянки розмірами 7 010 кв. м та 13 099 кв. м за вказаною адресою у м. Києві, а ТОВ «Мідорі Хаус», як інвестор, зобов’язувався здійснити реконструкцію стадіону на земельній ділянці розміром 7 010 кв. м та розвиток матеріально-технічної бази, а також здійснити будівництво житлового комплексу на земельній ділянці площею 13 099 кв. м, який одночасно із земельною ділянкою переходить у власність ТОВ «Мідорі Хаус».

Відтак, за сприяння прокуратури міста та законній позиції Київського апеляційного господарського суду припинено незаконну спробу відчуження земельної ділянки по вул. Немировича-Данченка,2 у Печерському районі м. Києва.