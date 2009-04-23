Прокуратура готова відреагувати на спробу обмеження водопостачання киянам

Прокуратура Києва запевняє, що відреагує належним чином на дії «Київводоканалу» в разі незаконного та необґрунтованого обмеження водопостачання жителям столиці.

Про це УНІАН повідомив прокурор м. Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

«Ми обов’язково відреагуємо відповідно до чинного законодавства, якщо у діях «Київводоканалу» буде виявлено необґрунтовані та невмотивовані вчинки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 квітня, гендиректор «Київводоканалу» Ярослав ФІЛАТОВ не виключив, що ВАТ «АК «Київводоканал» можливо перейде на погодинну подачу води.

За словами Я.ФІЛАТОВА, причиною цього є катастрофічна ситуація з фінансуванням необхідних робіт у компанії. «Катастрофічно росте заборгованість перед «Київенерго», сьогодні вона становить 573 млн. грн. Розуміючи необхідність платити за це, - а ми неспроможні – не зрозуміло, що найближчим часом зробить керівництво цієї компанії стосовно «Київводоканалу». Найімовірніше, буде відключення наших насосних станцій, агрегатів, і знову ж таки в цій ситуації можлива навіть не погодинне, а повне припинення водопостачання міста», - заявив Я.ФІЛАТОВ.