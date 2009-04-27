За тиждень виявлено понад 6 тис. порушень охорони праці

У Донецькій області протягом минулого тижня на підприємствах вугільної промисловості інспектори Територіального управління Держгірпромнагляду виявили 6048 порушень актів про охорону праці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Теруправління Держгірпромнагляду, протягом тижня на вугільних підприємствах регіону через порушення нормативних актів про охорону праці припинялася робота устаткування та об`єктів у 264 випадках. У результаті на керівників і працівників накладено 236 штрафів на суму більш як 17 тис. грн.

Загалом протягом тижня на підприємствах усіх галузей промисловості Донецької області виявлено 9343 порушення нормативних актів про охорону праці, що на 1803 порушень менше, аніж попереднього тижня. На керівників і працівників накладено 418 штрафів на суму 33,2 тис. грн.