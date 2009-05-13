ГПУ встановить законність розпоряджень КМДА про нові комунальні тарифи

Державна житлово-комунальна інспекція звернулася до Генеральної прокуратури з приводу встановлення законності розпоряджень Київської держміськадміністрації про введення нових тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці з 1 червня цього року.

Про це пише газета «Сегодня» у своєму сьогоднішньому номері з посиланням на начальника Держжитлокомінспекції Сергія ЗИМІНА.

За даними видання, інспекція, яка перевіряла запропоновані міськадміністрацією тарифи, вважає, що вони економічно необгрунтовані й невірно прийняті.

За словами С.ЗИМІНА, тарифи затверджувалися з порушенням закону «Про житлово-комунальні послуги». Він пояснив, що тарифи, наприклад з води, керівництво «Київводоканалу» мало було відправити до міськадміністрації, потім чиновники вирішують, як коригувати цей тариф, прописують збільшені витрати, пояснюють необхідність саме такого підвищення, і після цього папери подаються до інспекції. Цього зроблено не було, тому Держінспекція звернулася до Генпрокуратури і оскаржила розпорядження. Відповідь буде дано 20 травня.

У свою чергу, чиновники мерії говорять, що порушень немає.

«У нас тарифи перевіряють всі кому не лінь — антимонопольники, прокуратура, Міністерство ЖКГ. Висновків цієї комісії я ще не бачив, але можу сказати, що люди, які перешкоджають підвищенню тарифів, хочуть угробити житловий фонд міста. Цього року ми вже викинули близько мільярда гривень на дотації за тарифами, більше грошей в бюджеті у нас просто немає», - заявив газеті начальник Головного управління з цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Юристи говорять, що з погляду закону порушень в оформленні підвищення тарифів немає, але в інспекції можуть бути претензії до самих цифр, і тоді реально їх знизити.

«Зрозуміло, що водоканал, наприклад, включає до тарифу всі свої можливі витрати. Десь у них тече труба через їх халатність, а вони збитків зазнавати не хочуть — ось і вписують цей збиток у тариф», - вважає юрист Василь МІРОШНИЧЕНКО.