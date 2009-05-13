Українці відчувають зростання злочинності, але сподіваються на МВС

Українці відчувають збільшення рівня злочинності в умовах кризи, але при цьому вважають, що органи внутрішніх справ здатні протидіяти їй. Про це свідчать результати спільного дослідження Європейського інституту інтеграції та розвитку (ЄІІР) та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передані агентству УНІАН.

Зокрема, на думку 29% опитаних українців, рівень злочинності після початку кризи у їхньому регіоні «дещо підвищився», 16% повідомили про його значне підвищення. Водночас 39% респондентів висловили впевненість, що рівень злочинності «залишився незмінним». Тільки 8% та 2% опитаних зазначили, що кількість злочинів в їхньому регіоні у кризові часи «дещо зменшилась» та «значно зменшилась». Майже 6% не мали відповіді на це запитання, або відмовились відповідати.

Водночас 70% респондентів вважають, що міліція здатна протидіяти росту злочинності й підтримувати порядок в умовах кризи. Зокрема, про свою абсолютну впевненість заявили 40% опитаних. 30% надали відповідь «скоріше можуть». Для 4% важко було оцінити напевно свої сподівання на МВС. Водночас «скоріше не впевнені» в тому, що правоохоронці здатні забезпечити гідний захист населення 14% опитаних українців і 11% впевнені, що МВС не може захистити їх. 1% респондентів не мали відповіді на це запитання.

При цьому переважна більшість українців висловлюються проти вільного продажу та використання травматичної зброї. Відповідь «повністю не підтримую» дали 65% громадян. «Скоріше не підтримують» масове озброєння населення 11% респондентів. Лише 12% та 9% «повністю підтримують» та «скоріше підтримують» цю ідею. Важко було дати відповідь 3% громадян. При цьому негативно до вільного використання зброї поставилися як мешканці міст, так і сіл – 76% та 75% відповідно. Серед прихильників використання зброї найбільша кількість чоловіків - 33% опитаних. Не підтримують цю ідею 85% жінок.

Дослідження проводилося методом телефонного інтерв’ю з 6 по 10 травня 2009 року серед населення України віком від 18 років. Опитування проводилось у 68 населених пунктах в усіх областях України та в Автономній Республіці Крим.