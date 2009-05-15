Журналісти “Українського тижня” виявили таємне спостереження

Журналісти “Українського тижня” заявляють про таємне спостереження за ними через корпоративну комп’ютерну мережу за допомогою спеціальної програми “Шпигун”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили журналісти тижневика Анна БАБІНЕЦЬ та Сергій ГУЗЬ, а також голова Незалежної медіа-профспілки України Роман СКРИПІН.

“Я не знаю, хто читав й хто стежив за журналістами. Я не маю підстав стверджувати, що це робило керівництво. Проте, в інший спосіб інсталювати програмне забезпечення та стежити за тим, що роблять журналісти на своєму робочому місці, в такій спосіб порушуючи елементарні законодавчі норми, – це факт встановлений”, - сказав Р.СКРИПІН.

У свою чергу, А.БАБІНЕЦ повідомила, що після звільнення у квітні журналіста, голови профспілкового осередку С.ГУЗЯ, коли почали поширюватися плітки щодо прослуховування працівників видання, вони вирішили провести відповідне розслідування.

За словами колишнього журналіста “Українського тижня” Анатолія БОНДАРЕНКА, під час технічної перевірки внутрішньої мережі було виявлено програму-шпигуна, що була встановлена на 24-х із 40 комп’ютерів у редакції, у тому числі й на комп’ютері головного редактора.

“Ця програма дозволяє контролювати та прослуховувати одночасно 250 комп’ютерів, тобто і на одному керуючому комп’ютері людина може переглядати екрани користувачів в реальному часі. Можливості програми - великі, це, до речі, російський продукт”, - сказав він.

А.БОНДАРЕНКО повідомив, що ця програма може коштувати до 13 тис. грн.

“У нас не було можливості перевірити комп’ютери менеджерів. Можемо сказати, що цієї програми не було на комп’ютерах двох керівників відділів, а також журналістів, які нещодавно працевлаштувалися в журналі”, - додав колишній співробітник видання.

“Якщо наша мережа в редакції не захищена, то страждають і ті люди, з якими ми спілкуємося, наші джерела, експерти. Ми очікуємо перший крок від самого керівництва “Українського тижня”, що воно проведе службове розслідування, зроблять його публічним. Ми очікуємо, що керівництво повідомить і нам, і громадськості, що власне трапилося і чому така програма стояла на 24 комп’ютерах”, - сказав С.ГУЗЬ.

За його словами, колектив журналу розраховує, що керівництво “Українського тижня” визнає свою помилку та повернеться до переговорів щодо врегулювання трудового конфлікту через підписання колективного договору.

“Якщо керівництво визнає свою помилку, проведе розслідування та ініціюватиме притягнення до відповідальності тої людини, яка цю програму встановила, можливо від нас й не буде ніякого звернення до прокуратури. Але якщо керівництво не вживатиме жодних заходів, ми будемо звертатися до правоохоронних органів”, - заявив С.ГУЗЬ.