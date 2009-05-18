Вовк очолив Головне слідче управління СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Василя ВОВКА начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. Як повідомлялось, 13 травня В.ЮЩЕНКО своїми указами звільнив Миколу ГЕРАСИМЕНКА з посади заступника голови Служби безпеки України - начальника Слідчого управління СБУ і затвердив на посаді заступника голови Служби безпеки України.

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