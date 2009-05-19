Влада намагається засекретити судовий процес над «УкрГаз-Енерго»?

Спільне підприємство ЗАО «УкрГаз-Енерго» заявляє, що влада намагається засекретити судовий процес над компанією для незаконного заволодіння її майном. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

У повідомленні наголошується, що під час минулого судового засідання представники НАК «Нафтогаз України» подали клопотання про слухання судової справи з ліквідації «УкрГаз-Енерго» в закритому режимі.

«Вважаємо, що це чергове свідоцтво рейдерских методів, які використовуються проти компанії для незаконного заволодіння її майном. З іншого боку, така позиція прямо вказує на слабкість правових аргументів для ліквідації нашого спільного підприємства в судовому порядку», - говориться в повідомленні.

Компанія зазначає, що, очевидно, що «Нафтогаз» робить все, щоб до участі в судовій справі не були допущені інші власники компанії, тобто, RosUkrEnergo AG, а, отже – і ВАТ «Газпром». «Конкретна мета таких дій – створити перешкоди для подальшого розгляду судової справи в міжнародних інстанціях, де неможливо застосувати адміністративний тиск», - вважають в компанії.

У повідомленні наголошується, що представники НАК «Нафтогаз України» кулуарно, рейдерським шляхом через механізм ліквідації намагаються легалізувати незаконні операції з майном спільного підприємства. В першу чергу, не повернути близько 1 млрд. грн. прострочених платежів за спожитий газ.

В черговий раз компанія закликає представників уряду і НАК «Нафтогаз України» не спекулювати на темі виплати дивідендів від діяльності спільного підприємства.

«Ще на початку 2008 року за сумнівною схемою, легалізованою розпорядженням Кабінету міністрів України від 22 лютого 2008 р. №336-р, «Нафтогаз України» вирахував суму дивідендів зі своєї заборгованості за поставлений газ. Таким чином, були грубо порушені норми ряду законів України. Загальні збори акціонерів спільного підприємства ще в 2007 році ухвалили рішення про виплату дивідендів тільки у разі повного погашення боргів НАК, які досі не сплачені і постійно зростають», - говориться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що компанія сподівається на справедливе неупереджене судове рішення у справі.

Нагадаємо, 18 травня Київський апеляційний господарський суд оголосив перерву в справі про ліквідацію «УкрГаз-Енерго» до 28 травня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 2008 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про ліквідацію ЗАТ «УкрГаз-Енерго». Позивачем у спорі виступав НАК «Нафтогаз України», відповідачем - ЗАТ «УкрГаз-Енерго», RosUkrEnergo і Шевченківська райадміністрація. Третіми особами виступали Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст і Кабмін.

Рішенням суду визнано недійсними рішення засновницьких зборів засновників «УкрГаз-Енерго» від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, статут компанії, затверджений рішенням засновницьких зборів засновників, зміни до статуту, затверджені рішенням збори акціонерів від 28 квітня 2007 року.

Також визнана недійсною державна реєстрація «УкрГаз-Енерго». Рішенням суду компанія буде закрита шляхом ліквідації. Водночас суд відмовив в створенні ліквідаційної комісії.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАО «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу до України.