Суд дозволив казати, що Жванія причетний до отруєння Ющенка

Печерський районний суд Києва відмовив народному депутату Давиду ЖВАНІЇ у задоволенні його позову до заступника глави Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА та Генеральної прокуратури про захист честі та гідності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це поінформував керівник Служби з представництва у судах України інтересів глави держави та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Руслан КИРИЛЮК.

Прес-служба нагадує, що Д.ЖВАНІЯ звернувся з позовом про спростування недостовірної, на його думку, інформації про те, що він прямо чи опосередковано причетний до отруєння В.ЮЩЕНКА, яку поширили представники Генеральної прокуратури України та заступник глави Секретаріату Президента України І.ПУКШИН.

Зокрема, у заяві І.ПУКШИНА, зробленої ним 23 липня 2008 року, йшлося про те, що Д.ЖВАНІЯ є одним із головних організаторів вечері, на якій був отруєний В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня ц. р. І.ПУКШИН назвав відмову Д.ЖВАНІЇ давати свідчення в Генеральній прокуратурі у справі отруєння В.ЮЩЕНКА зухвалим демаршем, який порушує кримінально-процесуальне законодавство.

На думку І.ПУКШИНА, така поведінка одного з фігурантів справи про отруєння кандидата на пост Президента свідчить про його побоювання розкриття нових фактів і обставин. Можливо, припустив І.ПУКШИН, Д.ЖВАНІЯ навмисно уникає незручних для себе питань, які зруйнують його останні скандальні заяви.

«Нагадаю, що він - один з найнаполегливіших організаторів тієї вечері у Володимира САЦЮКА, після якої В.ЮЩЕНКО раптово занедужав. Отже, Д.ЖВАНІЯ прямо або побічно «допоміг» кандидату в Президенти повечеряти отрутою», - сказав І.ПУКШИН.

24 липня В.ЮЩЕНКО на прес-конференції в Києві висловив думку про причетність Д.ЖВАНІЇ до його отруєння.

Зокрема, відповідаючи на питання, чи причетний, на його особисту думку, Д.ЖВАНІЯ до його отруєння, В.ЮЩЕНКО сказав: "Думаю, так. Це м`яка форма - хотів би наголосити, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми".