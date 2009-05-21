Уряд вводить плату за використання підприємствами пластикових упаковок

Кабінет Міністрів вводить плату за використання підприємствами пластикових упаковок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час розширеного засідання уряду з питань розвитку підприємництва.

«Ми вчора прийняли постанову уряду, яка зобов`язує тих, хто ввозить або виробляє на території України продукцію в такій упаковці, яка вимагає спеціальної утилізації, платити відрахування до фонду, який займатиметься утилізацією цих речей і їх прибиранням», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр наголосила, що введення плати на утилізацію є загальносвітовою практикою.