Злодії автотранспорту подалися з Донеччини в більш хлібні краї?

Співробітники правоохоронних органів Донецької області за січень-квітень поточного 2009 року зареєстрували 180 випадків викрадення автотранспорту, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у відділі по зв`язках із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні також ідеться, що нещодавно у місті Дружківці співробітники карного розшуку затримали чотирьох зловмисників віком 17-19 років, які викрадали автомототехніку.

Хлопців затримали після викрадення автомобіля «Форд-Скорпіо».

У ході слідства з`ясувалося, що викрадений «Форд» - зовсім не перша викрадена машина юних зловмисників. Також ця група викрала автомобіль «Ауді-80», а ще раніше деякі із затриманих викрали декілька мопедів. Мототехніка була продана, на сьогодні тільки один з мопедів вдалося вилучити. Обидва автомобілі повернені законним власникам, оскільки зловмисники збиралися їх розібрати і продати по запчастинах, але не встигли.