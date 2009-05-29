Ющенко зупинив рішення Тимошенко про продаж держшахт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призупинив дію постанови Кабінету міністрів про продаж на аукціонах державних шахт.

Про це сказано в указі Президента (від 29 травня №375/2009), текст якого оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

На думку Президента, видавши зазначену постанову, уряд перевищив свої конституційні повноваження, оскільки ухвалення рішень про відчуження державного майна, що має загальнодержавне значення й не підлягає приватизації, знаходиться у винятковій компетенції Верховної Ради.

«Вирішивши підзаконним актом питання про відчуження об`єктів державної власності всупереч закону, уряд України взяв на себе повноваження Верховної Ради України, чим порушив статтю 75, пункти 3 і 36 частини першої статті 85 Основного закону держави», - наголошується в указі.

В.ЮЩЕНКО також звернувся з відповідним поданням до Конституційного Суду, в якому просить дати правову оцінку рішення уряду.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня ц.р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продаж цього року на відкритих аукціонах 98 шахт і одного державного об`єднання ДП «Сніжнеантрацит».

Згідно з постановою КМУ «Про запобігання кризовим явищам у вугільній галузі» (№430), шахти передбачалося реалізовувати на аукціонах за групами черговості. До першої групи увійшли 50 шахт, до другої - 38 і об`єднання «Сніжнеантрацит», до третьої - 10 шахт.

Кошти від продажу вуглевидобувних активів планувалося спрямувати до спеціального фонду для подальшого використання на розвиток вугільної галузі.

Цією ж постановою Кабмін доручив Міністерству вугільної промисловості та Фонду державного майна спільно розробити й затвердити положення про проведення відкритих аукціонів.

Документ також містить зразок договору купівлі-продажу структурних підрозділів державних вугледобувних об`єднань.