Суд зобов'язав засновників «УкрГаз-Енерго» ліквідувати підприємство

Сьогодні Апеляційний господарський суд Києва прийняв рішення, яким зобов`язав засновників вжити заходів щодо ліквідації у встановленому порядку ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УСДП з посиланням на слова першого заступника міністра юстиції Євгенія КОРНІЙЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Київський апеляційний господарський суд оголосив перерву у справі про ліквідацію «УкрГаз-Енерго».

Нагадаємо, 1 жовтня 2008 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про ліквідацію ЗАТ «УкрГаз-Енерго». Позивачем в спорі виступав НАК «Нафтогаз України», відповідачем - ЗАТ «УкрГаз-Енерго», RosUkrEnergo і Шевченківська райадміністрація. Третіми особами виступали Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфін, Мінюст і Кабмін.

Рішенням суду визнано недійсним рішення установчих зборів засновників «УкрГаз-Енерго» від 2 лютого 2006 року, рішення загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2007 року, статут компанії, затверджений рішенням установчих зборів засновників, зміни в статуті, затверджені рішенням збори акціонерів від 28 квітня 2007 року.

Також визнано недійсною державну реєстрацію «УкрГаз-Енерго». Згідно з рішенням суду компанія має бути закрита шляхом ліквідації. Водночас суд відмовив у створенні ліквідаційної комісії.

Довідка УНІАН. Створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» є спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року до січня 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу в Україну.