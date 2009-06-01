Помер один із основних свідків у справах Гонгадзе та Чорновола

Після шестирічного перебування у комі помер колишній керівник апарату Міністерства внутрішніх справ генерал міліції Едуард Фере.

Про це УНІАН повідомила директор Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин Міністерства внутрішніх справ України Інна КИСІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, Е.Фере перебував у комі з 2003 року. Весь цей час він лежав у госпіталі МВС.

24 листопада 2006 року в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» заступник генерального прокурора, начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат КУЗЬМІН заявив, що Е.Фере є важливим свідком по справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе і справі про загибель лідера НРУ В’ячеслава Чорновола.