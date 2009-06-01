Помер один із основних свідків у справах Гонгадзе та Чорновола
17:33, 01 червня 2009Право
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Після 6 років у комі
Після шестирічного перебування у комі помер колишній керівник апарату Міністерства внутрішніх справ генерал міліції Едуард Фере.
Про це УНІАН повідомила директор Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин Міністерства внутрішніх справ України Інна КИСІЛЬ.
Як повідомляв УНІАН, Е.Фере перебував у комі з 2003 року. Весь цей час він лежав у госпіталі МВС.
24 листопада 2006 року в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» заступник генерального прокурора, начальник Головного слідчого управління Генпрокуратури Ренат КУЗЬМІН заявив, що Е.Фере є важливим свідком по справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе і справі про загибель лідера НРУ В’ячеслава Чорновола.
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