Встановлено відповідальність за виснажливе використання землі

Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості грунтів”.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосувало 385 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено внести зміни до Земельного кодексу України. Зокрема, вводиться норма про те, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених і затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та упорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель”.

Крім того, даним законом вносяться зміни до законів “Про землеустрій” і “Про охорону земель”. Вони визначають відповідальність землевласників та землекористувачів за виснажливе використання земельних ресурсів.

Відповідно до перехідних положень закону, він набирає чинності через дев‘ять місяців з дня його опублікування.